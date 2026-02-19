Erster Kontakt mit Aphelion: Etwas zwischen Interstellar, Uncharted und Alien: Isolation

HQ

Wenn man einen Don't Nod-Titel ausprobiert, weiß man nie genau, was man erwartet: Zuerst als Entwickler und dann als Publisher hat das Unternehmen sein Portfolio an Spielstilen rasant erweitert, das wiederum an Umfang und Ambition gewachsen ist. Was man weiß, wenn man eines seiner Spiele spielt, ist, dass die Geschichte und Erzählung zumindest vielversprechend sind. Aphelion ist in dieser Hinsicht nicht anders, aber es unterscheidet sich darin, wie es diese Geschichte entwickelt, im Vergleich zu den früheren Werken des Studios.

Aphelion ist eine Weltraum-Science-Fiction-Geschichte, die sich um die ESA-Astronautin Ariane dreht, die zusammen mit ihrem Partner Thomas als Vorhut entsandt wird, um zu entscheiden, ob der unerforschte Planet Persephone bewohnbar ist oder nicht, und so eine erste Kolonie dort zu gründen. Doch das Schiff, mit dem sie gereist sind, stürzt beim Abstieg zur gefrorenen Oberfläche ab, und Ariane wacht allein und völlig verloren im Wrack auf. Obwohl die Hauptmotivationen für die Reise nicht enthüllt werden, ist der erste Eindruck, dass es sich mehr oder weniger um eine "harte" Science-Fiction-Geschichte handelt, bei der wissenschaftliche Entdecker kommen, um die Lebensfähigkeit eines Planeten als mögliches zukünftiges Zuhause der Menschheit zu prüfen. Ich lüge nicht, wenn ich sage, dass mir Bilder von der gescheiterten Welt, in der Matt Damon in Interstellar gestrandet ist, in den Sinn kamen, und ich denke nicht, dass es eine schlechte Beschreibung wäre zu sagen, dass die allgemeine Atmosphäre dieser ersten Momente mit Aphelion darauf abzielt, dieses Gefühl von Einsamkeit und Überlebenskampf zu suchen.

Die Pressevorschau, die mir angeboten wurde, das Spiel auszuprobieren, ermöglichte es mir, es an zwei verschiedenen Stellen des Abenteuers zu testen, aber immer mit der Figur Ariane, wobei Thomas laut den vorherigen Trailern auch seine spielbare Rolle haben wird. Der erste der beiden Speicherstände zeigte den Anfang des Spiels, in dem wir die grundlegenden Bewegungs- und Plattform-Steuerungen kennenlernen, mit denen Ariane sich durch die zerstörten Abschnitte des Schiffs bewegen kann, die sie zum Planeten gebracht haben. Das Erste, was mir auffiel, war, wie sorgfältig die künstlerische Präsentation nicht nur des Schiffs, sondern auch der Figur gestaltet ist. Arianes Gesichtsmodellierung ist sehr gut gemacht, und das Setting – ein abgestürztes Schiff voller Trümmer, Brände und Schnee und Eis, das durch den zerbrochenen Rumpf des Planeten sickert – schafft eine wunderbare Atmosphäre, in die man sofort eintritt. Die Immersion, selbst in diesen frühen Momenten, ist perfekt.

Dann gibt es noch das Thema Bewegung. Aphelion (zumindest nach dem, was ich versucht habe) ist ein narratives Spiel, das sich auf Bewegung und Schleichen konzentriert, aber in diesem ersten Abschnitt geht es darum, zu lernen, wie man sich bewegt und seine Sprünge und Ausweichmanöver um Trümmer hinweg meistert. Es fühlt sich an wie etwas, das man aus Tomb Raider oder Uncharted übernehmen könnte, allerdings nicht in der Geschwindigkeit, mit der Nathan Drake sich bewegt. Ariane ist eine Wissenschaftlerin, keine Actionheldin, also müssen wir ihr helfen, wenn der Griff bricht oder sie auf einer Kante den Halt verliert, sonst fällt sie ins Nichts und wir laden am letzten Kontrollpunkt nach. Ich mag, wie sie das Bewegungssystem gelöst haben, es fühlt sich wirklich befriedigend an und es folgt dem Tempo, das die Geschichte vorgeben möchte.

Der zweite Teil des Tests führt uns etwas weiter ins Abenteuer, zur ersten Begegnung mit der seltsamen Kreatur/Entität, die wir als Nemesis kennen. Dieser zweite Abschnitt behält das Plattforming des vorherigen bei, konzentriert sich aber mehr auf die Atmosphäre der Angst und vor allem auf Schleichen. Die Beleuchtung in einer großen unterirdischen Eishöhle, die nur teilweise durch die Taschenlampe sichtbar ist, ist Grund genug, dass deine Hände schwitzen, während du den Controller fest umklammerst (du kannst mit Tastatur und Maus spielen, aber das wirkt weniger präzise). Dann zwingt uns die Begegnung mit der Kreatur, uns langsam zu bewegen und ihren Bewegungswegen auszuweichen. Wir haben keine Waffen, und es ist auch nicht klar, ob irgendetwas dieses Ding beeinflussen kann, also hängt alles davon ab, dass wir mit dem Lärm, den wir machen, nicht auffallen. Die KI von Nemesis ist nicht perfekt, und einmal zwang ich die Situation, bis ich nur wenige Zentimeter entfernt war, ohne entdeckt zu werden, obwohl man am Ende das Risiko eingehen muss, in ein anderes Gebiet zu wechseln, was auch zu ziemlich spannenden Verfolgungsjagden führt, genau das wollten sie hier.

Erster Eindruck von Aphelion ? Sicherlich positiv. Abgesehen davon, dass es kein Multi-Millionen-Dollar-Blockbuster ist und man sich beim Ende der Version gewisse Freiheiten nehmen muss (der Launch fühlt sich nah dran an), dass es immer noch schlecht gerenderte Texturen gibt und vielleicht noch etwas Feinabstimmung bei den Sprunganimationen nötig ist, ist die Wahrheit, dass das Spiel zumindest spielerisch vielversprechend ist. Wir wissen immer noch sehr wenig über die Geschichte. Das einzige "aber", das ich nach dem, was ich bisher gespielt habe, schreiben würde, ist, dass mich Sound und Musik nicht ganz überzeugt haben, aber fürs Erste gebe ich dem Spiel den Vorteil des Zweifels und warte gespannt auf die Ankündigung des neuen Don't Nod-Spiels, diesmal jenseits der Sterne.

