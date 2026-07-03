Erstes Jahr ohne Diogo Jota und André Silva: Tribute von Portugal und Liverpool

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Heute, Freitag, der 3. Juli, jährt sich der tragische Tod von Diogo Jota und André Silva bei einem Autounfall in Spanien. Das Datum fiel fast mit einem 2:1-Sieg Portugals gegen Kroatien bei der Weltmeisterschaft am Tag zuvor zusammen, und nach dem Spiel zollten alle portugiesischen Spieler ihrem geliebten Teamkollegen Tribut. Nach dem Spiel zog Kapitän Cristiano Ronaldo ein 21er-Trikot an.

Der gesamte portugiesische Stab stand zusammen mit FIFA-Präsident Gianni Infantino für ein Foto auf, das den Sieg Diogo widmete.

Liverpool, das Team, in dem Jota spielte, gab heute ebenfalls eine Erklärung ab, in der bekannt gegeben wurde, dass eine neue Statue auf der 97 Avenue vor dem Stadion aufgestellt wurde, die einen dauerhaften Bereich für Gedenken und Reflexion bietet. Die Statue zollt Jotas Nummer 20 und Silvas Nummer 30 Tribut, den Nummern, die sie auf ihren Trikots trugen.

"Die Unterstützung aller bei Liverpool FC bleibt und wird es immer sein, bei der gesamten Familie von Diogo und André, und unsere Gedanken sind besonders bei ihnen an diesem sehr traurigen und schwierigen Tag. Ruhe in Frieden, Diogo und André."