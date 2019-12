Erster Gameplay-Trailer zu The Walking Dead: Saints & Sinners zeigt VR-Zombies

Das Universum von The Walking Dead hat sich über die Jahre diversifiziert und weiterentwickelt. Es ist jedoch nicht allen Ablegern des Franchise gleichermaßen gelungen, die Schrecken einer solchen Welt ähnlich gut einzufangen, wie es die Vorlage tat - das betrifft auch und vor allem Games. Bald wird diesbezüglich ein weiterer Versuch unternommen, diesmal mit Hilfe der virtuellen Realität. Skybound Entertainment und Skydance Interactive haben die Tage den ersten Gameplay-Trailer für dieses Projekt - The Walking Dead: Saints & Sinners - veröffentlicht, das am 23. Januar auf dem PC erscheinen wird. Das Actionspiel scheint eine Spielewelt voller Möglichkeiten und schwieriger Entscheidungen zu bieten. Zu einem späteren Zeitpunkt soll der Titel zur Playstation VR gelangen.

