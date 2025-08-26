Erster Fall eines fleischfressenden Parasiten beim Menschen in den Vereinigten Staaten bestätigt

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten . Das Land hat seine erste menschliche Infektion mit dem Neuenwelt-Schraubenwurm-Parasiten gemeldet, nachdem ein Einwohner von Maryland von einer Reise nach El Salvador zurückgekehrt war, teilte das Gesundheitsministerium am frühen Montag mit.

"Dies ist der erste menschliche Fall von reiseassoziierter Neuwelt-Schraubenwurm-Myiasis (parasitärer Befall von Fliegenlarven) aus einem von einem Ausbruch betroffenen Land, das in den Vereinigten Staaten identifiziert wurde", sagte HHS-Sprecherin Emily G. Hilliard in einer Erklärung.

"Das Risiko für die öffentliche Gesundheit in den Vereinigten Staaten durch diese Einführung ist sehr gering", fügte er hinzu. Der Parasit, der dafür bekannt ist, sich in lebendes Gewebe einzugraben, hat seit langem Nutztiere in Mittelamerika befallen und hat kürzlich seine Ausbreitung auf die gesamte Region ausgeweitet.

Die Behörden betonten, dass sich die Person erholt habe und keine Anzeichen für eine weitere Übertragung gefunden worden seien. Obwohl das Risiko für die Öffentlichkeit als minimal eingeschätzt wird, bleiben die Landwirtschaftsbehörden in Alarmbereitschaft und verdeutlichen die potenzielle Bedrohung des Schädlings für den Viehbestand und die Ernährungssicherheit.