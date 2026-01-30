Erster Esports Nations Cup mit einem Preispool von 20 Millionen Dollar

HQ

Während Esports oft Teams aus mehreren verschiedenen Nationen haben, müssen Nationalmannschaften mehr Unterstützung erhalten, um den Hype einer internationalen Meisterschaft wie der FIFA-Weltmeisterschaft zu erzeugen.

Die Esports World Cup Foundation erkennt dies an und spendet satte 45 Millionen Dollar für die Esports-Branche, darunter 20 Millionen Dollar als Preispool für den ersten Esports Nations Cup im November.

"Nationalmannschaften bringen eine kraftvolle neue Ebene in den Esports, die zugänglich, intuitiv und in Identität und Stolz verwurzelt ist", sagte Ralf Reichert, CEO der Esports World Cup Foundation (über Esports Insider). "Unser Preismodell ist darauf ausgelegt, den Wettbewerb fair und nachhaltig zu halten, die Leistung zu belohnen und gleichzeitig die langfristige Entwicklung von Spielern, Vereinen und nationalen Programmen zu unterstützen."

Beim Esports Nations Cup werden 16 Spiele ausgestrahlt, wobei Nationalmannschaften aus aller Welt die besten Spieler zusammenbringen. Dota 2, Mobile Legends: Bang Bang und Trackmania sind bisher bestätigt, viele weitere werden noch enthüllt.