Erster Entwurf für Jo-Mei Games' nächstes Spiel steht

Cornelia Geppert vom Berliner Entwickler Jo-Mei Games scheint eine Frau mit vielen Talenten zu sein. Die Geschäftsführerin war im letzten Spiel des Teams - ein emotionales Abenteuer namens Sea of Solitude - verantwortlich für das Writing, die Leitung des künstlerischen Teams und gleichzeitig als Creative Director tätig. Für ihr nächstes Spiel hat Geppert bereits eine konkrete Idee, die sie über die Feiertage in einem ersten Entwurf verpackt hat. Auf Twitter schreibt die Powerfrau:

"Weil die letzten Tage des Jahres 2019 so viel Spaß gemacht hatten - Sport, Lesen, Kochen, Neujahr mit den besten Freunden [verbringen] -, bin ich heute Morgen inspiriert und voller Energie aufgewacht! Also habe ich heute den gesamten Entwurf unseres nächsten Spiels geschrieben!! Was ein erster Tag des neuen Jahrzehnts. 2020, lasst es uns angehen!"

Voller Tatendrang in ein neues Jahrzehnt einsteigen konnten am Neujahrsmorgen sicher nicht viele, Respekt dafür. Was die Zukunft für Jo-Mei Games wohl bringen wird?