Erster englischer Story-Trailer zu Yakuza: Like a Dragon

Yakuza 7, in Europa als Yakuza: Like a Dragon bekannt, wird uns nächstes Jahr mit großen Veränderungen im Kampfsystem überraschen. Um den Wechsel vom bekannten Protagonisten Kazuma Kiryu zum etwas überdrehten Ichiban Kasuga zu illustrieren, hat uns Sega heute einen ausgiebigen Einblick auf den Start des neuen Action-Rollenspiels werfen lassen. Wir erleben wie der unerfahrene Jungspund für seinen Clan ein Verbrechen akzeptiert und anschließend ins Gefängnis wandert. Doch nachdem er seine Strafe abgesessen hat, hat sich vieles in der Gangster-Welt verändert und er muss lernen, mit dieser neuen Welt klarzukommen. Im Video sehen wir aber bereits, dass Ichiban den ganzen Spaß einfach so mit sich machen lässt, denn das Leben hat Großes mit ihm vor. Was genau, das erfahren wir in der zweiten Jahreshälfte von 2020 auf der PS4.

