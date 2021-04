Erster DLC zu Wasteland 3 erscheint am 3. Juni

You're watching Werben

Im August 2020 erschien für den PC, die PS4 und die Xbox One die lang erwartete Rollenspiel-Fortsetzung Wasteland 3, die im Test 9/10 Punkten absahnen konnte. Vom Entwicklungsteam Inxile Entertainment erreichte uns nun die Kunde, dass wir am 3. Juni 2021 mit dem ersten DLC The Battle of Steeltown rechnen dürfen. Neben neuen Kampfmechaniken sind u.a. ein zusätzliches Spielareal und neue Story-Inhalte zu erwarten.

Auch das Hauptspiel soll dank dem DLC optimiert werden. Versprochen werden zusätzliche Waffen und Rüstungen sowie weitere, gescriptete Begegnungen. Wenn Ihr Steeltown betretet, sollen Kämpfe und Ausrüstung so angepasst werden, dass alle Spieler*innen ein ausbalanciertes Spielerlebnis erhalten.