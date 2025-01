Erster Blick auf Wednesday Staffel 2, die später in diesem Jahr auf Netflix erscheint

HQ

Netflix hat eine große Ankündigung bezüglich seines Programms für 2025 gemacht. Die Hauptserie ist Squid Game, die am 27. Juni 2025 die dritte Staffel bekommt. Die Plattform veröffentlichte auch die ersten vier Bilder der neuen und letzten Staffel der Show.

Zu den anderen großen Veröffentlichungen in diesem Jahr gehören jedoch Stranger Things, Cobra Kai, You und Wednesday. Das Addams Family-Spin-off mit Jenna Ortega in der Hauptrolle, das 2022 ein großer Hit war, wird "später in diesem Jahr" eine neue Staffel bekommen, bestätigte Netflix in einer Pressemitteilung.

Der logischste Moment wäre um Halloween herum, obwohl das davon abhängen könnte, wo Stranger Things dieses Mal spielt. Es kann eine Weile dauern, daher hat Netflix glücklicherweise die ersten Aufnahmen der Serie veröffentlicht. Nur ein paar Sekunden lang, aber genug, damit sich die Wednesday-Fans auf die neue Staffel freuen, die gerade ihre Produktion abgeschlossen hat, mit Tim Burton als Regisseur von vier Episoden und Lady Gaga, die in einer mysteriösen neuen Rolle zur Serie stößt...