Erster Blick auf State of Decay 3, der erste Tag im Game Pass

Fans des Zombie-Genres können sich auf einen neuen Titel vorbereiten. Undead Labs hat den ersten Trailer zu State of Decay 3 veröffentlicht, einem der gemunkelten Titel, die auf dem Xbox Games Showcase zu sehen sein werden.

Der Clip bestand hauptsächlich aus CGI-lastigen Voiceover-Erzählungen, mit ein paar neuen Zombies und vier Überlebenden, die gemeinsam ums Überleben kämpften, um das Licht eines neuen Tages zu erblicken. Abgesehen von einem Moment, in dem einer der Überlebenden von einem Auto aus schießt, scheint nichts davon im Spiel zu sein, also müssen wir auf weitere Trailer warten, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was der Titel wirklich verspricht, obwohl ein paar wirklich gruselige Kreaturen auftauchen.

State of Decay 3 hat noch kein Veröffentlichungsdatum genannt, aber wir können davon ausgehen, dass es für PC und Xbox Series erscheinen wird und auch vom ersten Tag an im Game Pass verfügbar sein wird. Schaut euch den Trailer unten an.