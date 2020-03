Erster Blick auf S.T.A.L.K.E.R. 2

Nächste Woche ist ein Jahr vergangen, seit S.T.A.L.K.E.R. 2 angekündigt wurde und die Entwickler wollen ihre Fans nun daran erinnern, dass sie sich noch immer intensiv mit dem Titel beschäftigen. GSC Game World haben uns heute einen ersten Screenshot präsentiert, auf dem wir alte Autos sehen, die im Mondlicht in einem Sumpf versinke. Weil das leider alles ist, was die Entwickler zu teilen haben, geben sie uns ein kurzes Update zur aktuellen Situation im Studio und den groben Ausblick, dass wir in diesem Jahr noch mehr vom Endzeitspiel zu Gesicht bekommen werden.