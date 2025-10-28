Erster Blick auf Samsungs dreifach faltbares Handy enthüllt

HQ

Wenn ihr dachtet, ein faltbares Smartphone sei schon eine ausreichende Spielerei, dann solltet ihr euch auf etwas gefasst machen, denn Samsung hat seinem kommenden Galaxy Z TriFold ein weiteres Scharnier hinzugefügt, sodass das neue Smartphone nun über drei Displays verfügt, die zu einem riesigen Einzelbildschirm aufgeklappt werden können.

In einem Video, das von Wccftech auf Weibo entdeckt wurde, können wir sehen, wie sich das Telefon faltet und wieder auseinander fällt. Wenn es vollständig aufgeklappt ist, ist es etwa so groß wie ein 10-Zoll-Tablet. Laut den Berichten rund um das Galaxy Z TriFold zeigte das Display keine sichtbaren Falten, was angesichts des neuen Formfaktors beeindruckend ist.

Es wird davon ausgegangen, dass dieses Klapphandy nur in ausgewählten Märkten erhältlich sein wird, aber wenn sich die Form als beliebt erweist, könnt ihr sicher sein, dass die Menschen in naher Zukunft ihre Handys wie alte Landkarten aufklappen werden.

Was hältst du von einem dreifach gefalteten Telefon?