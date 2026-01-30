Erster Blick auf Paul Mescal, Barry Keoghan, Harris Dickinson und Joseph Quinn in The Beatles Biopics enthüllt

Wir sind noch mehr als zwei Jahre von Sam Mendes' vierteiligen Film-Kino-Event rund um die Beatles entfernt, aber schon haben wir unseren ersten Blick auf die Fab Four. Harris Dickinson spielt John Lennon, Paul Mescal ist Paul McCartney, Barry Keoghan spielt Ringo Starr und Joseph Quinn ist George Harrison.

Über das Liverpool Institute of Performing Arts auf Instagram konnten wir einige Postkarten mit den Schauspielern in ihren jeweiligen Rollen sehen, die überall bei LIPA versteckt waren, damit die Leute sie finden konnten. Die Fans fanden diese Karten schnell, und seitdem haben sie sich in den sozialen Medien verbreitet, da die Leute sicher Fotos für diejenigen machten, die nicht in der Nähe von Liverpool waren.

Zu sagen, die Schauspieler seien völlig verwandelt, mag eine kleine Lüge sein, aber es ist klar, dass die Kostümdesigner und Maskenbildner alles getan haben, um ihnen eine traditionelle Beatles-Überarbeitung zu verleihen. Mescal und Keoghan wirken vielleicht am überzeugendsten, aber das liegt vielleicht nur daran, dass die Darstellungen für ihr markantes Aussehen bekannt sind.

The Beatles Biopics wird im April 2028 veröffentlicht.