Erster Blick auf Jennifer Love Hewitt in I Know What You Did Last Summer

I Know What You Did Last Summer hat die Leute seit seiner Premiere im Jahr 1997 erschreckt, und eine Fortsetzung wurde im folgenden Jahr veröffentlicht. Seitdem gibt es immer wieder Gerüchte über Fortsetzungen und Reboots, und im Jahr 2021 veröffentlichte Amazon endlich eine TV-Serie über das Franchise.

Jetzt ist es an der Zeit, dass sich eine neue Gruppe junger Leute rücksichtslos verhält und einer nach dem anderen ermordet wird, wenn im Juli eine Fortsetzung in die Kinos kommt. Zum größten Teil werden wir eine neue Besetzung sehen, aber sowohl Jennifer Love Hewitt als auch Freddie Prinze Jr. (deren Karrieren mit dem ersten Film begannen) kehren in ihre klassischen Rollen zurück.

Via Instagram lässt uns People nun sowohl die neue Besetzung sehen, als auch wie Jennifer Love Hewitt und Freddie Prinze Jr. in dem Film aussehen - der auch I Know What You Did Last Summer heißen wird. Schauen Sie sich den Beitrag unten an.