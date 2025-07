Erster Blick auf die vierte Staffel von Legend of Vox Machina, die 2026 erscheint

HQ

Wenn du jemals Dungeons & Dragons gespielt hast oder dich für Dungeons & Dragons interessierst, kennst du vielleicht die YouTube-Serie von Critical Role, in der eine Gruppe berühmter Film- und Videospiel-Synchronsprecher seit über 10 Jahren regelmäßig D&D spielt. Allein im Jahr 2025 ist es ein Jahrzehnt her, dass Matt Mercer, Laura Bailey, Travis Willingham, Taliesin Jaffe, Marisha Rey, Liam O'Brien, Sam Riegel und Ashley Johnson begannen, ihre Reise als The Legend of Vox Machina vor den Kameras zu teilen. Und der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte.

Critical Role wurde zu einem Massenphänomen, das die Welt des Tabletop-Rollenspiels wie nie zuvor populär gemacht hat und auch eine für Prime Video produzierte Zeichentrickserie über seine erste abgeschlossene Kampagne, The Legend of Vox Machina, hat. Und jetzt haben wir endlich Neuigkeiten über die Rückkehr der Tal'Dorei-Abenteurergruppe für weitere gemeinsame Abenteuer.

Nach den Ereignissen der dritten Staffel, die im Oktober 2024 veröffentlicht wurde, erhalten wir nun einen ersten Blick auf die fünfte Staffel, in der Vox Machina zusammenkommt, um an einem unmöglichen Ort einen Schlag zu landen. Diejenigen von uns, die wissen, welch große Gefahr die Gruppe der unwahrscheinlichen Helden ausgesetzt ist, werden schweigen, aber wenn du etwas über das D&D-Universum weißt, dann ist es sicherlich, dass es ein Böses gibt, das vor allen anderen diese Charaktere verfolgt?

Schaut euch unten den ersten Legend of Vox Machina Season 4 Sneak Peak an und freut euch auf seine Rückkehr im Jahr 2026.

Ach ja, und warum so spät, fragst du? Nun, das liegt daran, dass wir, bevor wir es sehen, im November 2025 auch The Mighty Nein (Critical Role Campaign 2) Staffel 1 auf Prime Video haben werden.