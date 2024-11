Erster Blick auf die Live-Action von Hicks und Ohnezahn im Trailer zu Drachenzähmen leicht gemacht

Drachenzähmen leicht gemacht, eine der beliebtesten Animationstrilogien von Dreamworks, macht den Sprung in die Live-Action. Universal ahmt Disney mit seinen Live-Action-Remakes ihrer Animationsfilme nach, und heute haben wir unseren allerersten Blick auf den Film.

Dean DeBlois, Co-Regisseur des Animationsfilms aus dem Jahr 2010, übernimmt die Regie für das Live-Action-Remake, das nach dem Aussehen dieses kurzen Teasers eine sehr nahe Adaption des Films zu sein scheint, fast 1:1 in der Schlüsselszene, in der Hicks auf Ohnezahn trifft.

Mason Thames (The Black Phone, For All Mankind) und Nico Parker (Dumbo, The Last of Us) spielen Hicks und Astrid. Zur älteren Besetzung gehören Gerard Butler als Stoick the Vast und Nick Frot (aus Shaun of the Dead) als Gobber.

Drachenzähmen leicht gemacht startet am 13. Juni in den Kinos. Kurioserweise wird er fast ganz in der Nähe von Lilo & Stitch starten, einem weiteren Disney-Live-Action-Remake eines Animationsfilms... Regie führten 2002 DeBlois und Chris Sanders, der später bei Dreamworks Drachenzähmen leicht gemacht Regie führte.