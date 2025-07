Erster Blick auf die Killerpuppe in Pinocchio Unstrung

Das Twisted Childhood Universe zeigt keine Anzeichen einer Verlangsamung. Die nächste klassische Geschichte, die durch eine blutbespritzte Horror-Linse neu interpretiert wird, ist Pinocchio Unstrung, und die ersten schrecklichen Bilder wurden jetzt enthüllt.

Der Film handelt von einem kleinen Jungen namens James, der ein schreckliches Familiengeheimnis aufdeckt: Sein Großvater Geppetto hält eine lebende – und tödlich gewalttätige – Holzpuppe namens Pinocchio zu Hause versteckt. Details bleiben rar, aber die Besetzung entwickelt sich zum Traum eines jeden Horrorfans. Richard Brake (Barbar) wird die Rolle des Geppetto spielen, während die Horrorlegende Robert Englund - am besten bekannt als Freddy Krueger - Jiminy Cricket (hier Benjamin Syrsa genannt) seine Stimme leihen wird.

Der Film wurde von Rhys Frake-Waterfield geschrieben und inszeniert, dem Filmemacher hinter der viralen Serie Winnie the Pooh: Blood and Honey. Es wurde noch kein Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben, aber Pinocchio Unstrung wird voraussichtlich noch in diesem Jahr Premiere feiern.

Welche Disney-Figur würdest du als nächstes gerne sehen, um die "Horror-Behandlung" zu bekommen.