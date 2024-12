Erster Blick auf das Gameplay von Lost Soul Aside

HQ

Obwohl es bei den Game Awards nicht den GOTY mit nach Hause nehmen konnte, ist Black Myth: Wukong das offensichtlichste Beispiel dafür, dass die chinesische Industrie nicht nur über ihre Grenzen hinaus mit Videospielen vordringt: Sie zielt möglicherweise darauf ab, in ein paar Jahren die globale Szene zu dominieren. Die Hersteller sind sich bewusst, dass dieser neue "Player" in der Branche ein mächtiger Verbündeter sein kann, und große Unternehmen wie Sony sondieren seit langem chinesische Studios für den zukünftigen Erfolg. Und jetzt sehen wir ein neues Beispiel dafür.

Es handelt sich um Lost Soul Aside, einen Hack-and-Slash-Action-Titel von Ultizero Games mit Next-Gen-Grafik, der 2025 für PC und PlayStation 5 (exklusiv für PlayStation 5) erscheint. Wie ihr im Video unten sehen könnt, sieht es so aus, als ob es Elemente braucht, die bereits in Spielen wie Final Fantasy XVI und der koreanischen Shift Up-Action, die wir dieses Jahr in Stellar Blade gesehen haben, zu sehen ist, um etwas Neues und hoffentlich Originelles zu schaffen.

Interessieren Sie sich für Lost Soul Aside mit dem, was wir bisher gesehen haben?