Erster Blick auf das Gameplay für das Online-Rollenspiel Honor of Kings: World ist da

HQ

Es kommt zwar nicht sehr oft vor, aber manchmal dringt ein von einem chinesischen Studio entwickeltes Spiel in den westlichen Markt ein. Dies ist zum Teil großen Erfolgen wie Genshin Impact zu verdanken, die zu weltweiten Phänomenen geworden sind.

Tencent zum Beispiel arbeitet an seinem Honor of Kings: World und hat jetzt einen ziemlich netten Gameplay-Trailer erhalten. Es gibt eine Menge ausgefallener Animationen, wunderschöner Umgebungen und eine überraschende Menge an Einzelspieler-orientierten Inhalten für ein Online-Rollenspiel, und du kannst unten mehr sehen.