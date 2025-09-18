Erstellen und verwalten Sie Ihr eigenes Golfparadies in Under Par Golf Architect

Die Welt des Golfsports wird bereits nächste Woche einen Siedepunkt erreichen, wenn das alle zwei JahreRyder Cup stattfindende Turnier stattfindet und bei dem einige der besten Spieler aus Europa gegen die besten Spieler aus den Vereinigten Staaten antreten. Wenn das bevorsteht, könnten Sie an Golf denken, und wenn ja, ist diese Ankündigung der Convergence Games Showcase wahrscheinlich von Interesse.

Entwickler Broken Arms Games hat einen weiteren Einblick in seinen kommenden Simulationstitel Under Par Golf Architect gegeben. Dies ist ein Spiel, bei dem es darum geht, den Golfplatz Ihrer Träume zu gestalten, indem Sie atemberaubende Löcher und Herausforderungen entwerfen und dann die finanziellen Vorteile ernten, da es Fans und sogar VIPs aus der ganzen Welt anzieht.

In der Inhaltsangabe des Spiels heißt es weiter: "Schlüpfe in die Rolle eines Golfarchitekten, während du dein eigenes Golfparadies aufbaust und verwaltest! Schärfen Sie Ihre Strategie, indem Sie unglaubliche Plätze entwerfen, die die anspruchsvollsten Golfer herausfordern, und beobachten Sie, wie Ihr Club floriert, während Sie VIP-Spieler anziehen, schrullige Mitarbeiter einstellen und prestigeträchtige Turniere veranstalten."

Als Teil des Gameplays erwarten uns eine Mechanik der Parcourskonstruktion, Simulationselemente, die bestimmen, wie gut Ihr Parcours funktioniert, sowie eine Reihe verschiedener verfügbarer Mitarbeiter, die geschult und weiterentwickelt werden können. Mit diesen Mechanismen und Systemen besteht das Ziel darin, Ihren Kurs zu verfeinern und zu erweitern, um Ihre bescheidene Idee in ein florierendes und beeindruckendes Unternehmen zu verwandeln.

Es gibt noch kein Veröffentlichungsdatum für Under Par Golf Architect, da wir einfach wissen, dass es bald erscheinen wird, aber wenn es veröffentlicht wird, wird es auf PC und Xbox erscheinen. Schauen Sie sich unten den neuesten Trailer für das Spiel an, der auch enthüllt, dass eine Xbox-Demo für das Spiel jetzt verfügbar ist.