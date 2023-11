Erstellen Sie Ihre eigenen Spiele und Modi in Grounded

HQ

Obwohl es selten vermarktet wird und von einem kleineren Team entwickelt wurde, hat Grounded eine ziemlich beeindruckende Spielerbasis, die immer wieder zurückkommt, um als extrem geschrumpfte Kinder in einem normalen Vorstadt-Hinterhof zu überleben.

Seit der Veröffentlichung im letzten Jahr wurde das Spiel mehrmals mit verschiedenen kostenlosen DLCs erweitert, die alle Arten von Inhalten hinzufügen, einschließlich neuer Gebiete und Feinde. Jetzt wurde ein neues Update auf Xbox Wire enthüllt, und dieses unterscheidet sich stark von allem, was wir bisher bekommen haben.

Es heißt Make It and Break It und ist etwas, das am besten als Forge beschrieben werden kann, aber für Grounded. Es ermöglicht Ihnen, Ihre eigenen Spiele zu erstellen, die sich völlig von den Grounded unterscheiden können, die wir kennen. Sie können so ziemlich alles verwenden, was das Spiel zu bieten hat, und es dank einer Funktion namens Gadgets und Gizmos auf verschiedene Weise zum Leben erwecken.

Die Xbox Wire-Autorin sagt, dass ihr "ein handgefertigtes Kolosseum mit Wellen über Wellen von Feinden gezeigt wurde, die es zu bekämpfen gilt, und ein soundbasiertes Puzzlespiel, bei dem die Spieler Lebewesen anhand der Geräusche identifizieren müssen, die sie machen".

Game Director Adam Brennecke erklärt, warum er und sein Team sich für diesen Weg entschieden haben, anstatt etwas Traditionelleres zu entwickeln:

"Wir haben uns darauf konzentriert, ein cooles narratives Erlebnis für 1.0 zu schaffen, und haben weiterhin Quality-of-Life-Updates, mehr Abwechslung und coole Features hinzugefügt. Wir kamen an einen Punkt, an dem sich der [Hinterhof] wirklich ausgearbeitet anfühlte, wir waren mit allen Inhalten im Spiel zufrieden und das fühlte sich wie das Nächste an, was wir tun mussten."

Brennecke fuhr fort und erzählte, warum sie sich für den Namen Make It and Break It entschieden haben:

"Der Name des Updates ist passend, denn ein Teil des Spaßes besteht darin, Dinge auszuprobieren, sie zu brechen und zu sehen, was funktioniert. Unsere Entwicklungsmentalität mit Grounded ist es, keine Zäune um den Spieler zu errichten. Wir wollen, dass die Leute ihre Kreativität unter Beweis stellen."

Die Werkzeuge und Möglichkeiten scheinen sehr nachsichtig zu sein, da fast alles möglich ist. Manches könnte funktionieren, anderes nicht und Brennecke freut sich darauf, zu sehen, was die Community in Zukunft schaffen wird:

"Das ist die Stärke von Mods, man weiß nie, was passieren wird. Wir werden die Werkzeuge zur Verfügung stellen, und jemand wird etwas Magisches erschaffen, an das sich andere binden könnten, und wir haben keine Ahnung, was das sein könnte. Es könnte sogar besser sein als unsere eigene Grounded-Erfahrung!"

Es gibt auch andere Dinge, die mit dem Update hinzugefügt wurden, darunter zusätzliche Herausforderungen für die Burgle-Quests und ein paar Verbesserungen der Lebensqualität. Make It and Break It hat noch kein Veröffentlichungsdatum, aber es scheint sich zu lohnen, darauf zu warten.

Hast du Grounded schon gespielt? Es ist derzeit für PC und Xbox verfügbar und im Game Pass enthalten.