Erste Werbebilder zum kommenden Mortal-Kombat-Film

Abgesehen von einem Werbeplakat, das im vergangenen Dezember enthüllt wurde, ist bislang nur wenig zum kommenden Mortal-Kombat-Kinofilm bekannt. Am Wochenende sind jedoch mehrere Werbebilder veröffentlicht worden, die Fans mit Kampfszenen verwöhnen. Der Film soll am 16. April 2021 in ausgewählten Teilen der Welt in den Kinos starten, sofern die offen sind. Das Projekt wird das Spielfilmdebüt des Regisseurs Simon McQuoid sein, der Schauspieler wie Ludi Lin (Aquaman, Power Rangers) und Lewis Tan (Deadpool 2, Criminal Squad) anleitet.

Quelle: TheSixthAxis.