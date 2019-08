Erste Versprechen zu nicht-vorhandenen Lootboxen in neuem Need for Speed Heat

Ghost Games und EA haben diese Woche endlich den Schleier für das kommende Need for Speed Heat gehoben, aufgrund der jüngsten Vergangenheit aber offenbar vor allem misstrauische Reaktionen erhalten. Auf der Gamescom möchten die Studios ihre Fans mit Gameplay überzeugen, doch das ist nicht die einzige gute Nachricht, die wir bereits erhalten haben. Nach der Enthüllung sprach der Community-Manager von EA, Ben Walke, auf Reddit mit den Fans über ihre ersten Reaktionen. Dort bestätigte der Unternehmenssprecher, dass Ghost Games in Heat keine Lootboxen einführen werde - die Mechaniken seien fallengelassen worden, versprach er.

"Wir planen nach dem Verkaufsstart bezahlte DLC in Form von Auto-Packs. Später in diesem Jahr werden wir ein Paket einführen, das euch Zeit spart und alle Sammlerstücke auf der Karte anzeigt. Ehrlich gesagt war es das. [...] Es gibt keine Lootboxen in NFS Heat und es wird auch keine geben."

Walke bestätigt also auch, dass die Beutekisten mit ihrem zufälligen Loot später nicht ins Spiel gelangen werden. Außerdem sei das merkwürdige Tuning-System mit den Karten aus Need for Speed Payback im neuen Ableger kein Thema mehr:

"Anpassungsoptionen werden durch den Abschluss von Ereignissen im Spiel verdient. Ihr könnt beispielsweise ein Straßenrennen auf eurer Karte erkennen und feststellen, dass ein neues [Autoteil] zu gewinnen ist. Gewinnt ihr das Rennen, gewinnen ihr das Upgrade. Geschwindigkeitskarten von NFS Payback sind weg."