Erste Staffel der Netflix-Serie zu The Witcher im Kasten

Henry Cavill, der Schauspieler des Weißen Wolfes in Netflix' kommender Live-Action-Serie The Witcher, enthüllte kürzlich, dass die Dreharbeiten der ersten Staffel abgeschlossen wurden. Auf seinen sozialen Kanälen teilte der Darsteller ein Bild, auf dem er sich beim Team für die "unglaubliche Reise" bedankt.

"Staffel 1 von The Witcher ist endlich zu Ende. Und obwohl ich hier ein Gesicht ziehe, war es eine unglaubliche Reise! Die Besetzung und die Crew arbeiteten unermüdlich, alle beteiligten sich und brachten ihre [Bestleistung, weshalb] ich nicht stolzer sein könnte. Da ich gerade von meinem Team spreche: Jacqui, Ailbhe und Leah sind wahre Profis, die [viele] Stunden außergewöhnlich [hart] gearbeitet haben, um den Hexer zum Leben zu erwecken. [Sie haben] Geralt ohne Unterlass angepasst und entwickelt. Dank euch Ladies, ihr habt diese Reise wirklich gut gemacht. All diese [Wecker um] 3 Uhr am Morgen haben sich gelohnt!"