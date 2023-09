Erste Reaktionen auf Saw X bejubeln es als eines der besten in der Serie

HQ

Tobin Bell ist als rachsüchtiger Killer Jigsaw zurück auf der Leinwand und nach den ersten Reaktionen zu urteilen, die durchgesickert sind, ist der zehnte Film der Reihe einer der besseren. Und nachdem man sich ein paar Jahre lang eine dringend benötigte Pause gönnt, könnte Saw X tatsächlich in der Lage sein, eine neue Perspektive zu bieten, zumal es zwischen dem ersten und zweiten Film spielen soll. Jigsaw will sich bei den falschen Ärzten revanchieren, die ihm Hoffnung auf Heilung seines Krebses gegeben haben. Unten können Sie einige der Meinungen der Leute zum Film lesen.

Hast du vor, Saw X zu sehen?