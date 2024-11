Erste Reaktionen auf Robert Eggers' Nosferatu deuten auf einen außergewöhnlich düsteren und packenden Horrorfilm hin.

HQ

Eindrücke vor der Vorführung sind immer mit Vorsicht zu genießen. Aber wenn man die anfängliche Begeisterung über Nosferatu und diejenigen liest, die das Glück hatten, eine frühe Sichtung zu erhalten, ist es schwer, nicht vor Vorfreude schwindelig zu sein. Eggers' neuester Film wird nicht nur als düster, eindringlich schön und zutiefst grotesk beschrieben, sondern auch als bester Horrorfilm des Jahres gefeiert.

Jimmy Totheo von Joblo beschrieb den Film zum Beispiel wie folgt:

"Ein atemberaubendes Werk des Gothic-Horrors. Durchweg schöne Darbietungen; Lily-Rose Depp ist jedoch einfach leuchtend, und Bill Skarsgård bringt Schrecken auf die Leinwand, verpackt aber alles in einen vielschichtigen Charakter. Wunderschön und fesselnd, ist Robert Eggers' neuester Film erschreckend und schafft dennoch eine kühne und verblüffende neue Vision dieser ikonischen Geschichte. Eggers hat nicht nur seinen vielleicht besten Spielfilm gedreht, es ist auch einer der besten Filme dieses Jahres. Unvergesslich!"

Sogar das Horror-Küken, eine sonst so berüchtigte wählerische Persönlichkeit, war leicht euphorisch und sagte:

"Kein Witz, ich war in den letzten 15 Minuten dieses Films in Tränen aufgelöst; es hat mich SO hart getroffen. Ich habe bisher alles von Robert Eggers geliebt, aber #Nosferatu ist sein Hauptwerk. Dieser hat sich sofort in mein Herz und meine Seele eingeprägt. Ich habe es so verdammt geliebt."

Ja, es ist schwer, vor Aufregung über Eggers' vampirische Dunkelheit nicht weiche Knie zu bekommen, und wir warten sehnsüchtig auf die Gelegenheit, sie selbst zu sehen. Weitere Impressionen lesen Sie weiter unten.

Freuen Sie sich auch auf Nosferatu ?