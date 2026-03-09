Erste Partnerschaft 2026: Hier sind alle acht bestätigten Teams und Eröffnungsspiele
Die vier Spiele der ersten Gruppenphase sind festgelegt.
Wir sind eine Woche davon entfernt, dass First Stand 2026 das erste internationale League of Legends Turnier dieser Saison startet und startet. Im Gegensatz zum Mid-Season Invitational und den folgenden Worlds ist dieses Turnier hauptsächlich für regionale Meister reserviert, wobei nur acht Teams sich qualifizieren und alle aus einer bestimmten Region stammen, mit Ausnahme von Koreas LCK und Chinas LPL, die beide zwei Teams aufstellen.
Zu diesem Zweck kennen wir mit Beginn der First Stand am 16. März nun die bestätigte vollständige Qualifikationsliste sowie die Eröffnungsspiele des Turniers. Zum einen sind dies die Mannschaften, die an der Veranstaltung teilnehmen werden.
- Gen.G Esports – Gewinner des LCK Cup
- FearX – LCK Cup Vizemeister
- Bilibili Gaming – Gewinner der LPL Stage 1
- JD Gaming – LPL Stage 1 Vizemeister
- G2 Esports – LEC Versus Sieger
- Lyon – LCS Lock-In Gewinner
- Loud – Gewinner des CBLOL-Pokals
- Secret Whales – LCP Split 1 Gewinner
Was die Spielpläne betrifft, so wurden die Teams in zwei Vierergruppen aufgeteilt und in einzigartige Doppel-K.-o.-Runden gesetzt, was bedeutet, dass ein Team zweimal verlieren muss, um endgültig aus dem Turnier auszuscheiden. Die Gruppen und Eröffnungsspiele sehen wie folgt aus.
- Gruppe A:
- Bilibili Gaming vs. FearX
- G2 Esports vs. Secret Whales
Gruppe B:
- Gen.G vs. JD Gaming
- Lyon gegen Loud
Mit diesen Teams und Begegnungen, wer wird Ihrer Meinung nach bei First Stand 2026 die Distanz schaffen?