Erste Partnerschaft 2026: Hier sind alle acht bestätigten Teams und Eröffnungsspiele

HQ

Wir sind eine Woche davon entfernt, dass First Stand 2026 das erste internationale League of Legends Turnier dieser Saison startet und startet. Im Gegensatz zum Mid-Season Invitational und den folgenden Worlds ist dieses Turnier hauptsächlich für regionale Meister reserviert, wobei nur acht Teams sich qualifizieren und alle aus einer bestimmten Region stammen, mit Ausnahme von Koreas LCK und Chinas LPL, die beide zwei Teams aufstellen.

Zu diesem Zweck kennen wir mit Beginn der First Stand am 16. März nun die bestätigte vollständige Qualifikationsliste sowie die Eröffnungsspiele des Turniers. Zum einen sind dies die Mannschaften, die an der Veranstaltung teilnehmen werden.



Gen.G Esports – Gewinner des LCK Cup



FearX – LCK Cup Vizemeister



Bilibili Gaming – Gewinner der LPL Stage 1



JD Gaming – LPL Stage 1 Vizemeister



G2 Esports – LEC Versus Sieger



Lyon – LCS Lock-In Gewinner



Loud – Gewinner des CBLOL-Pokals



Secret Whales – LCP Split 1 Gewinner



Was die Spielpläne betrifft, so wurden die Teams in zwei Vierergruppen aufgeteilt und in einzigartige Doppel-K.-o.-Runden gesetzt, was bedeutet, dass ein Team zweimal verlieren muss, um endgültig aus dem Turnier auszuscheiden. Die Gruppen und Eröffnungsspiele sehen wie folgt aus.



Gruppe A:





Bilibili Gaming vs. FearX



G2 Esports vs. Secret Whales



Gruppe B:



Gen.G vs. JD Gaming



Lyon gegen Loud



Mit diesen Teams und Begegnungen, wer wird Ihrer Meinung nach bei First Stand 2026 die Distanz schaffen?