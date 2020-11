Erste Händler listen Persona 5 Scramble in englischer Sprache

You're watching Werben

Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung hat diese Woche bewiesen, dass das Musou-Genre noch etwas Leben in sich trägt, wenn sich die Entwickler mit großer Sorgfalt um die Umsetzung kümmern. Ein weiterer Ableger im Dynasty-Warriors-Stil entstand dieses Jahr bei Omega Force und basiert auf Atlus' mächtigem JRPG Persona 5. Die westliche Veröffentlichung von Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers scheint in den letzten vier Monaten Fortschritte erzielt zu haben, denn in der vergangenen Woche haben drei Händler aus Pakistan, Indonesien und Singapur die Veröffentlichung einer englischen Version des Titels in ihrem Sortiment aufgelistet.

Alle drei Händler geben als erwartetes Veröffentlichungsdatum das kommende Jahr an, anscheinend soll der Titel im Frühjahr eingeführt werden. Die japanische Originalversion erschien am 20. Februar 2020 für Playstation 4 und Nintendo Switch. Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers führt die Ereignisse von Persona 5 Royal fort und lässt die Phantom Thieves um Urlaub einen neuen Fall untersuchen.

Quelle: Dualshockers.