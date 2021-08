Erste Gameplay-Szenen schlittern über NHL 22

HQ

Eine Woche nach der Ankündigung ist es nun an der Zeit, Gameplay von NHL 22 zu sehen. Der erste NHL-Titel für Playstation 5 und Xbox Series läuft diesmal in der Frostbite-Engine, was man an einigen Reflektionen möglicherweise erkennen kann. Natürlich muss man bedenken, dass EAs "offizielle Gameplay-Trailer" üblicherweise nicht sonderlich viel Gameplay enthalten und basierend auf den wenigen Ausschnitten, die wir sehen konnten, wirkt das alles auch nicht gerade revolutionär.

Die größte Neuerung in Sachen Gameplay sind ohnehin die Superstar-X-Faktoren, die rund 100 Sportsternchen spezielle Fähigkeiten zur Verfügung stellen, die außer ihnen niemand hat. NHL 22 startet am 15. Oktober für Playstation 4/5, Xbox One/Series.