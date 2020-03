Erste Gameplay-Eindrücke von One Piece: Pirate Warriors 4 auf Nintendo Switch

Es gibt kein Jahr mehr ohne One-Piece-Spiel, obwohl Bandai Namco immerhin die zuständigen Studios auswechselt und den einzelnen Teams somit Zeit gibt, sich kreativ ein wenig neu zu orientieren. 2020 ist Omega Force wieder an der Reihe, sich mit der Haupthandlung von Eiichirō Oda zu beschäftigen. Eine der Neuheiten von One Piece: Pirate Warriors 4 ist zum Beispiel, dass die Serie zum ersten Mal auf der Nintendo Switch erhältlich ist. In dem bisher veröffentlichten Material haben wir bislang lediglich Gameplay aus anderen Spielversionen gesehen, deshalb kann es für manch einen Fan sicher spannend sein, den Hybrid in Aktion zu sehen. Insgesamt geht es im neuesten Trailer aber vor allem um die Spezialaktionen der über 40 spielbaren Charaktere. One Piece: Pirate Warriors 4 erscheint am 27. März auf PS4, Xbox One, PC und Switch.

