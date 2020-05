Erste Gameplay-Details zu Der Herr der Ringe: Gollum

Diese Woche konnte die Gamestar eine exklusive Vorschau für Daedalics neues Schleichabenteuer Der Herr der Ringe: Gollum veröffentlichen, allerdings befindet sich der Bericht nach wie vor hinter einer Bezahlschranke und ist öffentlich nicht einsehbar. Um den Lesern dennoch ein paar Eindrücke mitzuteilen, hat die Webedia-Redaktion beschlossen, die interessantesten Erkenntnisse aus ihrer Anspielversion in einem gesonderten Artikel zusammenzufassen. Uns haben diese Schilderungen dabei geholfen, ein klareres Bild vom Spiel zu bekommen.

Wir erfahren dort zuerst einmal, dass Daedalic an einem klassischen Schleichspiel arbeitet. Gollum ist zwar flink und er kann gut klettern, doch im Kampf gegen die Orks zieht er den Kürzeren und muss deshalb auf Heimlichkeit setzen. Wachen werden wir still und leise aus dem Schatten ausschalten, gekämpft wird in Der Herr der Ringe: Gollum demnach nicht. Die Gamestar deutet auch an, dass wir ein vertikales Level-Design erwarten dürfen, da die athletische Kreatur frei klettert - vergleichbar sei das wohl mit dem Ausdauersystem von The Legend of Zelda: Breath of the Wild, so die Kollegen.

Gamestar

Im Mittelpunkt dieses Abenteuers steht natürlich die gebrochene Figur von Gollum, die Daedalic bipolar einzufangen versucht. Die gespaltene Persönlichkeit dieses Wesens soll wohl aktiv ins Spiel miteinbezogen werden, unter anderem bei der Auswahl von Entscheidungen. Wie die Gamestar schreibt, werden uns optische Störeffekte und -filter behindern, wenn wir bestimmte Antwort- und Entscheidungsmöglichkeiten zu oft wählen oder gar vernachlässigen.

Obwohl eine derart geladene Persönlichkeit, wie Fans von Der Herr der Ringe wissen, eigene Gefahren mit sich bringt, werden wir nicht die gesamte Spiellänge über alleine unterwegs sein. Offenbar arbeitet Gollum in einigen Abschnitten mit anderen Wesen oder Personen zusammen, um ein primäres Ziel zu erreichen. Wie groß die Interaktion mit unabhängigen Interessen in Der Herr der Ringe: Gollum letztlich ausfällt, lässt sich anhand dieser Schilderungen allerdings nicht herauslesen.

Gollum wird sich übrigens nicht nur in Mordor herumtreiben, sondern auch andere Gebiete von Tolkiens Fantasiewelt bereisen. Fans dürfen sich also auf einiges einstellen, sobald der Titel nächstes Jahr auf PC, Xbox Series X und PS5 erscheint.