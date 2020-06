Erste Erweiterung von Minecraft Dungeons baut sich schon im Juli auf

Minecraft Dungeons klotzt seit letzter Woche auf den aktuellen Plattformen ran und sicher haben viele Spieler bereits festgestellt, wie lustig der neue Koop-Spaß von Mojang Studios ist (unsere Kritik habt ihr schon gelesen?). Solche Dungeon-Crawler sind natürlich darauf ausgelegt, mehrmals von den Abenteurern durchgespielt zu werden und deshalb ist es schön zu hören, dass die Fans nicht allzu lange auf das erste Add-On warten müssen.

Der Entwickler plant aktuell zwei Erweiterungen: Das erste DLC namens "Jungle Awakens" wird schon im Juli erscheinen und drei neue Missionen in einem dicht bewachsenen Dschungel in das Spiel einfügen. Die zweite Erweiterung heißt "Creeping Winter" und sie soll ebenfalls noch in diesem Jahr veröffentlicht werden. Wie zu erwarten gibt es neben Waffen und Rüstungen verschiedene Artefakte zu entdecken.