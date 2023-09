Erste Eindrücke von Unawake: Ein düsteres Fantasy-ARPG, das Anleihen bei Diablo II und Skyrim macht

HQ

Die Gamescom 2023 ist vorbei und mit ihrer Schließung nehmen wir die Erinnerung an Dutzende von Spielen mit nach Hause, die unsere Leidenschaft befeuert und die Zukunft der kommenden Monate (und sogar Jahre) leicht geprägt haben. Während es viele Titel gibt, die Sie bereits Veröffentlichungstermine oder Zeitfenster in Ihrem Kalender markieren können, müssen andere mit bescheideneren Teams und Entwicklungen das Beste aus ihren besten Assets machen, um anzugeben. Und einige von ihnen verdienen es wirklich, mit Stolz zu prahlen. Dies ist der Fall bei Unawake, einem Fantasy-Titel, der die ARPG-Genres kombiniert, die wir von Diablo erwarten (insbesondere Diablo II, wie uns einer der Entwickler während des Spiels sagte), kombiniert mit der frenetischen Action von Doom und einem Kampfsystem, das wir dem von TES V: Skyrim sehr ähnlich fanden.

Im Moment wissen wir nicht viel über die Geschichte, außer dass wir uns mitten in einem Krieg zwischen Himmel und Hölle befinden, der einen Großteil unserer Welt verschlungen hat und dass wir ihm ein Ende setzen müssen. Während wir über zwei Seiten sprechen, gibt es tatsächlich mehr "graue" Fraktionen auf beiden Seiten, was auch für ein interessantes Abenteuer sorgen könnte, aber wir warten auf die vollständige Veröffentlichung, um darüber zu sprechen. Die kurze Demo, die wir auf der Kölner Messe gesehen haben, konzentrierte sich auf das Kampfsystem, und hier finden wir bereits interessante Tiefe und Abwechslung.

Es stehen uns 30 verschiedene Waffen sowie 30 verschiedene Rüstungsteile zur Verfügung, und jede von ihnen hat einzigartige Moves und Fähigkeiten sowie Slots, in denen du Edelsteine setzen kannst, um Power-Ups, passive Fähigkeiten oder Stat-Boosts hinzuzufügen. Nicht, dass es eine reine offene Welt wäre, aber es gibt große Gebiete, in denen die Erkundung zu diesen Edelsteinen für Ausrüstungs-Upgrades, neue Fähigkeiten und Schätze führt, aber es verbirgt auch einige der härtesten Feinde des Spiels, die diese Vermögenswerte schützen. Das Ziel ist, im Einklang mit den Parallelen zur dämonischen Serie von Blizzard, unseren Charakter so weit wie möglich zu verbessern, um es mit den Endgegnern aufzunehmen und die Geschichte abzuschließen.

Und wenn wir schon beim Thema Feinde sind: Dieser Kampf zwischen Himmel und Hölle bietet Zusammenstöße gegen Wellen von Feinden von 30 verschiedenen Typen (ja, es scheint, dass die Zahl 30 ein wiederkehrendes Thema in Unawake ist) und unterteilt in 10 Klassen. Wir werden auch ein ziemlich gut sortiertes System von Zaubersprüchen haben, sowohl offensive als auch defensive, die wirklich verheerende Angriffe erzeugen (und besonders effektiv gegen Hinterhalte oder Gruppen von Feinden sind). Ich habe Skyrim vorhin aus gutem Grund erwähnt, und das liegt daran, dass, obwohl wir das Spiel mit Tastatur und Maus getestet haben, Unawake danach schreit, mit einem Konsolencontroller in der Hand gespielt zu werden. Die First-Person-Ansicht, die magischen Animationen und Waffenbewegungen erinnern unweigerlich an Bethesdas Titel, aber mit einem Action-Unterton, der Nervenkitzel-Suchende ansprechen könnte.

Es ist immer noch in Arbeit und es gibt viel zu polieren in Bezug auf die Leistung, aber die Verwendung des Unreal Engine 5 lässt uns einige sehr scharfe (und natürlich dämonenblutige) Szenen zurück, an die wir uns erinnern werden. Unawake sieht wirklich gut aus, und ich hoffe, dass dieser spezielle Abschnitt ein Spiegelbild des gesamten Spielerlebnisses ist, von dem uns gesagt wurde, dass es für den durchschnittlichen Spieler etwa 12 Stunden und für Komplettisten 15 Stunden betragen wird.

Natürlich bleiben wir hoffnungsvoll, aber das Entwicklerteam (drei Personen, wohlgemerkt) befindet sich seit zwei Jahren in der Entwicklung und hofft, es noch vor Ablauf des dritten Jahres veröffentlichen zu können, da sie hoffen, das Spiel im Jahr 2024 veröffentlichen zu können, wobei die Plattformen für PC, PS5 und Xbox Series bereits bestätigt sind.