Erste Eindrücke mit Citadelum: Daumen hoch oder Daumen runter?

Ich erinnere mich, vor nicht allzu langer Zeit einen Artikel gelesen zu haben, in dem es hieß, dass Männer fast täglich über das Römische Reich nachdenken. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich so weit lehne, aber in gewisser Weise kann ich mich einigermaßen damit identifizieren, auch wenn ich immer noch nicht ganz verstehe, warum. Liegt es an dem ständigen Fluss von Filmen, Serien und Videospielen, die darauf basieren? Oder vielleicht existieren Medien, weil wir täglich darüber nachdenken? Was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Und was noch wichtiger ist, warum sollte ich mich so sehr um ein weiteres Spiel unter den vielen, vielen anderen über diese Typen in Togas und Sandalen kümmern? Was zeichnet dieses Spiel aus?

Meine erste Begegnung mit einem Strategiespiel, soweit ich mich erinnern kann, war mit Dragons of Atlantis auf Facebook. Erinnert sich jemand an diese Zeit? Ich erinnere mich nicht an viel, aber ich erinnere mich deutlich daran, wie das Kind, das ich damals war, von der Idee fasziniert war, sein eigenes Imperium aufzubauen und zu verwalten, sich an Schlachten zu beteiligen und alles zu erobern, was sich ihm in den Weg stellte. Zugegeben, es war nicht das beste Spiel, aber es war das, das mich wirklich gefesselt hat. Es war ein harter Schlag, als es von der Plattform entfernt wurde, und seitdem habe ich Schwierigkeiten, Strategietitel zu finden, die mich so fesseln könnten wie diese erste Liebe (und ich habe einige ausprobiert). Dieses Mal habe ich die Citadelum -Demo ausprobiert, und heute bin ich hier, um meine Eindrücke darüber zu teilen.

In der Anfangsphase der Demo, die auf Steam verfügbar ist, spürt man sofort, dass das Entwicklerteam akribisch daran gearbeitet hat, die Essenz der Ära des Römischen Reiches einzufangen. Von Anfang an besticht Citadelum durch seine detaillierte Einstellung. Die Baumechanik ist vielfältig und reicht vom Bau von Häusern bis hin zur Verwaltung grundlegender Ressourcen wie Wasser und Nahrung durch Aquädukte und Bauernhöfe. Die Liebe zum historischen Detail ist bemerkenswert und erinnert an klassische Strategiespiele, aber in einem viel spezifischeren Kontext.

Die erste Mission besteht darin, eine Bevölkerung von 35 Plebejern zu erreichen, 75 Einheiten Stein nach Rom zu schicken und eine Handelsroute mit der Stadt Vetona zu schaffen. Was mir am meisten aufgefallen ist, war die Einbeziehung der Götter, was meiner Meinung nach ein großartiger Schritt ist, um sich von der Konkurrenz abzuheben. In der Demo konnte ich diese Funktion jedoch nicht im Detail untersuchen. Ich muss auch erwähnen, dass mich viele Aspekte des Spiels in gewisser Weise an Dragons of Atlantis erinnerten: sogar die Götter und wie man mit ihnen interagiert (obwohl ich es nicht aus erster Hand erleben konnte), aber natürlich Drachen durch Gottheiten aus dem römischen Pantheon zu ersetzen.

In dieser frühen Version würde ich kritisieren, dass einige Gebäude, wie die Feuerwache, einen größeren Einflussradius haben sollten. Sonst wird man am Ende verrückt mit so viel Bau, nur um ein einfaches Feuer zu löschen. Ich schätze, sie haben das Sprichwort "Rom wurde nicht an einem Tag erbaut" hier etwas zu wörtlich genommen. Natürlich! Vor allem, wenn es ab und zu abbrennt! Nach so vielen Bränden fummelt man buchstäblich herum, während Rom brennt (und ich weigere mich, hier das Nero Burning Rom-Meme zu verwenden).

Ich weiß nicht, wie das vollständige Spiel aussehen wird, aber die Demo von Citadelum bietet eine reiche Auswahl an Mechaniken. Probieren Sie es aus und Sie werden sehen. Während der Stunde, die ich gespielt habe, kannst du neben dem grundlegenden Bau und der Verwaltung auch andere Funktionen wie das Erkunden der Karte, das Erstellen von Handelsrouten, das Verwalten von Steuern und das Überwachen der Gesundheit und Unterhaltung der Bevölkerung erleben. Außerdem glaube ich, dass wir mit der Einbeziehung mythologischer Elemente in die Vollversion eine interessante zusätzliche Strategieebene haben werden. Und auch wenn die Demo nur ein kleiner Vorgeschmack auf das ist, was noch kommen wird, deutet Citadelum bereits auf ihr Potenzial hin. Außerdem steigert die Aussicht auf zukünftige Updates mit Verbesserungen und Korrekturen meine Vorfreude auf die endgültige Version.

Und es ist nicht nur so, dass Citadelum an Klassiker des Städtebau-Genres erinnert; es hebt das Konzept auf ein neues Niveau, indem es Geschichte und Mythologie meisterhaft integriert. Ich glaube nicht, dass es ein Spiel ist, das alle Strategie-Enthusiasten ansprechen wird, sondern eher diejenigen, die sich speziell für diese Zeit interessieren. Obwohl, wie ich bereits erwähnt habe, sie ziemlich zahlreich zu sein scheinen. Ich nehme an, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere.

Ich glaube jedoch, dass die größte Herausforderung für das Spiel die direkte Konkurrenz ist. Im Vergleich zu anderen Titeln des Genres, die sich auf das antike Rom konzentrieren, wie Caesar oder Grand Ages: Rome, zeichnet sich Citadelum durch seine Betonung der Mythologie und seine akribische historische Darstellung aus. Für Enthusiasten der reinen Strategie bieten Spiele wie Total War: Rome II jedoch eine fokussiertere Erfahrung mit militärischer Taktik und der Verwaltung großer Imperien.

Wir können kein endgültiges Urteil fällen, bis wir den vollständigen Titel gründlich gespielt haben, aber im Moment hinterlässt es den Eindruck, dass es wahrscheinlich speziellere Alternativen wie Total War: Rome II gibt, die einen stärkeren Fokus auf strategische und taktische Aspekte legen, wenn Ihr Hauptinteresse an tiefgründigen und komplexen Strategien liegt. Ich finde jedoch, dass Citadelum sich als eine ausgezeichnete Wahl in einer bestimmten Nische herauskristallisiert – unterhaltsam und zugänglich, insbesondere als Ausgangspunkt für diejenigen, die in Strategiespiele eintauchen möchten, die in dieser Ära spielen. Dies ist der breiten Palette an Gameplay-Möglichkeiten, dem immersiven Setting und der Integration mythologischer Elemente zu verdanken. Es kommt auf die persönlichen Vorlieben an. Denn egal, wofür Sie sich entscheiden, alle Wege führen nach Rom.