Erste Eindrücke beim Spielen von League of Legends ' neuem Champion: Braucht das Spiel wirklich so viele Charaktere?

Nach einer langen Pause habe ich mich entschieden, zu League of Legends zurückzukehren. Wenn Sie zum Summoner's Rift zurückkehren, fühlt es sich an, als würden Sie ein Buch wieder öffnen, von dem Sie dachten, es sei für immer geschlossen, nur um festzustellen, dass es neu geschrieben und aktualisiert wurde. Mit einer Flut von Änderungen am Spiel, neuen Champions und einer überarbeiteten Karte war die Rückkehr eine ziemliche Herausforderung. Deshalb wollte ich heute die Gelegenheit der Veröffentlichung eines neuen Champions nutzen, um einen Artikel und ein Gameplay zu erstellen und auch meine Eindrücke von der Rückkehr zu League of Legends nach so langer Zeit zu teilen.

Seit ich vor etwa 12 oder 13 Jahren angefangen habe zu spielen, hat sich das Spiel stark verändert. Es ist erstaunlich, wie die Zeit vergeht: So viel hat sich verändert, seit ich in den ersten Saisons angefangen habe, als es nur eine Handvoll Champions zur Auswahl gab – Annie, Ashe, Master Yi und ein paar andere. In den nächsten fünf oder sechs Jahren spielte ich regelmäßig League of Legends. Ich erinnere mich, dass ich aufgehört habe, als Illaoi im Jahr 2015 veröffentlicht wurde. Nicht, weil ich aufgehört hätte, es zu genießen, sondern einfach, weil es c'est la vie ist. Seitdem habe ich gelegentlich ein Match gespielt, vielleicht ein oder zwei pro Jahr, aber nicht viel mehr als das.

Nach so langer Zeit zu League of Legends zurückzukehren, war eine bittersüße Erfahrung. Auf der einen Seite fühle ich mich wieder wie ein Noob (und es ist nicht so, dass ich vorher Faker war; Ich war damals auch ein Noob, aber jetzt noch mehr), vor allem mit all den neuen Änderungen. Auf der anderen Seite ist es ein beruhigendes Gefühl zu sehen, dass viele der Elemente, die ich geliebt habe, immer noch vorhanden sind. Die Matches sind immer noch intensiv, die Community ist nach wie vor leidenschaftlich (manchmal übertrieben: in meinem ersten Spiel gab es bereits einen AFK-Spieler in unserem Team) und die Herausforderung, sich zu verbessern, ist genauso reizvoll wie eh und je.

Das erste, was meine Aufmerksamkeit erregt hat, war die schiere Menge an neuen Inhalten, die hinzugefügt wurden (ist das eine gute Sache? Nun, dazu kommen wir später). Es gibt neue Karten, Spielmodi und natürlich eine überwältigende Anzahl neuer Champions. Anstatt mich wieder auf meine alten Favoriten wie Yasuo oder Zed (meine üblichen Lieblingsstücke) zu stürzen, beschloss dieser bescheidene Diener, aus Pflicht ein Spiel mit dem neuen Champion Aurora zu spielen. Wenn du das Gameplay gesehen hast, ist dir vielleicht aufgefallen, dass es ein bisschen chaotisch war, wenn man bedenkt, dass ich nicht über genügend Geschick verstand und den Champion nicht kannte. Aber sie nennen sie nicht ohne Grund erste Eindrücke, oder? Und manchmal, so glaube ich, sind es die Unvollkommenheiten, die die Dinge perfekt machen.

Aurora ist ein Champion mit einem einzigartigen Konzept in der riesigen Welt von Runeterra. Im Gegensatz zu vielen anderen Champions ist sie eine Vastaya, die sich durch ihre Fähigkeit auszeichnet, mit dem spirituellen Reich zu interagieren – ein Aspekt, der im Universum des Spiels noch nicht tief erforscht wurde. Mit ihrem Aussehen als Hasenhexe kombiniert Aurora ein niedliches Design mit mystischer Tiefe, was ihre Verbindung zu Geistern und ihre Fähigkeit, gequälte Wesen zu heilen, widerspiegelt. Diese Originalität ist Teil einer Entwicklungsgeschichte, die vor sechs Jahren begann und in einer Figur gipfelte, die trotz ihrer Herkunft aus unterschiedlichen Konzepten und einiger Herausforderungen in ihrem endgültigen Design die Essenz einer modernen und spirituellen Hexe einfängt.

Die Championesse hat meine Aufmerksamkeit mit ihrer hohen Beweglichkeit auf sich gezogen. Ihre Fähigkeiten, die Agilität und Massenkontrolle kombinieren, sind sowohl ansprechend als auch vielseitig. Das Hauptproblem, auf das ich gestoßen bin, ist jedoch ihre ultimative Fähigkeit, Between Worlds, da sie eine visuelle Sättigung erzeugt, die es schwierig macht, wahrzunehmen, was auf dem Schlachtfeld passiert. Während der Kämpfe fiel es mir schwer, den Überblick zu behalten, wo ich war und was vor sich ging, was bei all dem Chaos ein echter Nachteil sein kann. Und was die Innovation angeht, so habe ich nicht das Gefühl, dass sie ein besonders erfrischendes oder immersives Erlebnis bietet (abgesehen von einem etwas einzigartigen Konzept); Vielmehr scheint sie eine Mischung aus Fähigkeiten von Champions zu sein, die wir schon einmal gesehen haben.

Wenn du Aurora spielen möchtest, solltest du wissen, dass sie sich durch Teamzusammenstellungen auszeichnet, die ihre Mobilität und Repositionierungsfähigkeiten nutzen können und verheerend sind, wenn sie strategisch eingesetzt werden. Ihre ultimative Fähigkeit hat zwar ein beachtliches kompetitives Potenzial, das es erfahrenen Spielern ermöglicht, für überraschende Momente zu sorgen und das Blatt in einem Match zu wenden, aber sie ist auch anfällig für Teams, die sie auf Distanz halten und sie mit Massenkontrolleffekten kontrollieren können. Meiner Erfahrung nach kann Aurora in kontrollierten Situationen glänzen, aber ihre Leistung kann in Zusammenstellungen mit großer Reichweite und gegen feindliche Kombos beeinträchtigt werden.

Das Spielen mit Aurora ist also eine dynamische Erfahrung, dank ihrer Beweglichkeit, die effektives Ausweichen und Angreifen ermöglicht. Ihre ultimative Fähigkeit verursacht nicht nur erheblichen Schaden, sondern kontrolliert auch das Schlachtfeld, indem sie Feinde verlangsamt, was sie ideal für Teamkämpfe und Druckausübung macht. Mit ihrer Mischung aus Mobilität, Massenkontrolle und Schaden ist Aurora ein faszinierender Champion für den Aufstieg in der Rangliste, passt sowohl in die mittlere/obere Lane als auch in die Support-Rolle und bietet Spielern Flexibilität.

Und das war's für die ersten Eindrücke von heute: Ich habe es genossen, mit Aurora zu spielen, aber ich kann nicht anders, als mich zu fragen, ob League of Legends wirklich so viele Champions braucht. Obwohl Aurora ihre Vorzüge hat, bietet sie keine signifikanten Innovationen, die ihre Aufnahme in das Spiel rechtfertigen. Es ist eine interessante Ergänzung in Bezug auf die Geschichte und die Geschichte des Spiels, aber in Bezug auf das Gameplay habe ich das Gefühl, dass es das Gefühl der Gameplay-Sättigung nur noch verstärkt – ein Gefühl, das ich in den letzten Jahren bei diesem Spiel erlebt habe. Ich frage mich, ob die Zeit und die Ressourcen, die ich für die Entwicklung neuer Champions aufgewendet habe, nicht besser genutzt werden sollten, um andere Aspekte des Spiels zu verbessern.

Und versteht mich nicht falsch, ich genieße es immer noch, ins Spiel zurückzukehren und ab und zu ein paar Matches zu spielen, also wenn euch diese Inhalte gefallen, werden wir weiterhin neue Champions analysieren, sobald sie veröffentlicht werden. Ich kann jedoch nicht anders, als über die aktuelle Sättigung und die Zukunft des Spiels nachzudenken. Es erinnert an die PhilosophieSteve Jobs, die sich vor allem auf Einfachheit konzentrierte. Jobs glaubte, dass es bei der Einfachheit nicht nur darum geht, visuell saubere Produkte zu entwerfen, sondern auch darum, die Benutzererfahrung zu rationalisieren, indem unnötige Funktionen eliminiert und die Konzentration auf das Wesentliche erfolgt. Das ist es, was Apple so großartig gemacht hat. Nachdem Steve gegangen war, sahen wir, wie Apple zu einer Vielzahl von Modellen expandierte, was für Verbraucher verwirrend und überwältigend sein kann. Nicht nur das, sondern es wird auch schwieriger, jedes Produkt auf höchstem Niveau zu halten, wenn man Ressourcen auf so viele verteilen muss, anstatt sich nur auf einige wenige zu konzentrieren. League of Legends scheint einen ähnlichen Weg zu gehen: Anstatt eine verfeinerte und schlankere Auswahl an Champions beizubehalten, werden immer mehr hinzugefügt, was das gesamte Spielerlebnis verwässern kann.

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich vermisse die Anfänge vor 15 Jahren, als es nur 17 Champions gab. Heute sind es 168. Ich bin mir nicht sicher, wie viel sie noch innovativ sein können, bevor die Quantität die Qualität überwiegt. Vielleicht wäre es besser, sich auf die Verfeinerung und den Ausgleich dessen zu konzentrieren, was wir bereits haben, anstatt ständig mehr hinzuzufügen. Letztendlich wird sich zeigen, ob diese Strategie, ständig neue Champions hinzuzufügen, dem Spiel weiterhin zugute kommt oder ob sie es am Ende überwältigen wird. Ich nehme an, es ist der Lauf der Welt: Quantität vor Qualität. Vielleicht werde ich alt, aber manchmal sehne ich mich nach einfacheren Zeiten.