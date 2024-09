Erste Einblicke in The Batman Part II: Matt Reeves verrät Details

HQ

The Batman Part II mag noch mehr als zwei Jahre entfernt sein, aber gleich um die Ecke gibt es die TV-Serie The Penguin, die uns mit Sicherheit eine willkommene Rückkehr zu Matt Reeves' Gotham bescheren wird. Außerdem gibt es den Leuten die Möglichkeit, Reeves nach seinem nächsten Film zu fragen.

Im Gespräch mit dem SFX Magazine verriet Reeves die ersten Details darüber, was wir in The Batman Part II erwarten können. "Es wird sich mit der epischen Geschichte über tiefere Korruption befassen und es geht an Orte, die [Batman] im ersten Teil nicht einmal vorhersehen konnte."

Mit einer weiteren Geschichte, die sich in die kriminelle Unterwelt von Gotham eingräbt, sollten Sie nicht erwarten, dass die lächerlicheren Mitglieder von Batmans Schurkengalerie auftauchen. Reeves möchte nicht, dass seine Version von Gotham zu fantastisch wirkt, und als er gefragt wurde, ob ein Charakter wie Gentleman Ghost auftauchen könnte, sagte er Folgendes:

"Es gibt eine lustige Art, darüber nachzudenken, wie wir Charaktere, die ein wenig ins Fantastische übergehen könnten, nehmen und einen Weg finden würden, dem einen Sinn zu geben... Was mir wichtig war, war, einen Weg zu finden, diese Pop-Ikonen, diese mythischen Figuren, die jeder kennt, so zu übersetzen, dass sich Gotham wie ein Ort in unserer Welt anfühlt."

Wer wird Ihrer Meinung nach in The Batman Part II erscheinen?