Erste Details zur Tour de France 2026: Eine Führung durch Barcelonas schönste Gebäude

Die Tour de France ist gerade zu Ende gegangen (nun, das Rennen der Männer), und der Countdown für die Ausgabe 2026 hat begonnen, die im Gegensatz zu diesem Jahr, das zu 100 % im Hexagon stattfand, wieder einen internationalen Abflug haben wird. Barcelona wird die Stadt sein, in der die nächste Tour de France am 4. Juli 2026 startet, wobei drei Etappen in Katalonien stattfinden.

Barcelonas Bürgermeister Jaume Collboni hat heute eine Präsentation mit den ersten Details zu den Etappen gehalten, die in Barcelona stattfinden werden. Die Feierlichkeiten der Tour fallen mit der Ernennung der Stadt zur UNESCO-Welthauptstadt der Architektur zusammen, und die erste Etappe wird die schönen Straßen und Gebäude gut nutzen, da es sich um ein 19,7 km langes Zeitfahren zwischen Parc del Fòrum im Stadtteil Sant Martí und Montjuïc handelt. Es beinhaltet eine Tour durch den modernistischen Sant-Pau-Komplex und eine Parade zum Avinguda Gaudí, um die Sagrada Família zu erreichen.

"Die Veranstaltung steht allen Bürgern offen und feiert zwei der emblematischsten, ikonischsten und historischsten Orte der Stadt: den historischen Komplex des ehemaligen Krankenhauses Sant Pau und den Tempel Sagrada Família. Ziel ist es, dass diese Veranstaltung die spektakulärste in der Geschichte des Rennens wird", so das Rathaus in einer Pressemitteilung.

Die zweite Etappe findet zwischen den Städten Tarragona und Barcelona statt, die 178 Kilometer voneinander entfernt sind, größtenteils flach durch Küstenstädte wie Torredembarra, El Vendrell, Vilanova i la Geltrú und Sitges, bevor der Montjuic erneut dreimal bestiegen wird. Die dritte Etappe findet in Granollers statt.

Nach 1957, 1965 und 2009 ist es das dritte Mal, dass die Tour Barcelona besucht, aber noch nie zuvor war es die Heimat der Grand Départ. Die Tour de France 2027 wird auch international sein, da sie Schottland, Wales und England besuchen wird.