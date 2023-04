Erste Details zu Kung Fu Panda 4 enthüllt

Auf der diesjährigen CinemaCon wurden eine Reihe von Details zu Kung Fu Panda 4 enthüllt, darunter der Regisseur und die Prämisse des kommenden Animationsfilms.

Mike Mitchell, der vor allem für seine Arbeit an The Lego Movie 2, Trolls und The Spongebob Movie: Sponge Out of Water bekannt ist, wird bei Kung Fu Panda 4 Regie führen. In Bezug auf die Handlung scheint Pos Reise diesmal eine andere Wendung zu nehmen, da er nach einem Nachfolger für den Titel des Drachenkriegers sucht.





Um dies zu tun, verlässt er das Tal des Friedens und reist in das, was nur als "die große Stadt" bezeichnet wird. Hier trifft er auf das Chamäleon, das seine bisher größte Herausforderung sein könnte, da der Bösewicht die Fähigkeit hat, sich in die Feinde von Pos Vergangenheit zu verwandeln.

Hier scheint es viel zu geben, worüber man sich freuen kann, aber wir werden noch eine Weile warten, bis wir Kung Fu Panda 4 sehen, da der Film 2024 in die Kinos kommen soll.