Erste Details zu Codename Hexe, dem unterschiedlichsten Assassin's Creed der Reihe

HQ

Von dem Moment an, als wir vor fast zwei Jahren bei Ubisoft Forward zum ersten Mal von Assassin's Creed Codename Hexe hörten, war uns klar, dass dies eine ganz andere Herangehensweise an das Flaggschiff-Franchise des französischen Unternehmens sein würde. Alles daran inspirierte Dunkelheit und Schrecken, und es scheint, dass die Entwicklung jetzt schneller voranschreitet, denn Insider Gaming hat einen Bericht mit vielen Details über das Spiel veröffentlicht.

Zunächst einmal schreitet die Produktion jetzt voran, aber sie scheint noch in den Kinderschuhen zu stecken. Das Spiel wird nicht vor mindestens 2026 an die Öffentlichkeit kommen und wird als Veröffentlichung für die Infinity-Plattform angepriesen, die nächste Phase des vernetzten Universums aller Assassin's Creeds. Wir wissen auch, dass wir in Hexe nicht in der Lage sein werden, das Geschlecht unserer Protagonistin zu wählen, und dass wir eine weibliche Figur namens Elsa steuern werden, die (vorerst) Elsa heißt und übernatürliche Kräfte hat und im 16. Jahrhundert im heutigen Deutschland spielt.

Es scheint, dass ein weiteres neues Feature darin besteht, dass es ein Fear System geben wird, ähnlich dem, das wir im Assassin's Creed Syndicate-DLC "Jack the Ripper" gesehen haben, und dass ein viel lineareres Abenteuer sein wird als die offenen Welten, an die wir uns in der Serie gewöhnt haben.

Logischerweise gibt es im Moment nicht viele weitere Details. Und obwohl die Quelle nicht offiziell ist, scheint es, dass seine Quellen es sind. Auf jeden Fall und wenn man bedenkt, dass wir es nicht in unseren Händen halten werden, bleibt Codename Hexe noch viel Zeit, um sein Potenzial zu entfalten und der frische Wind zu werden, den die Serie braucht.