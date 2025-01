Erste Champions-League-Spiele des Jahres 2025: Alles, was Sie am Dienstag und Mittwoch sehen können In dieser Woche kehrt der wichtigste UEFA-Wettbewerb zurück, und es gibt großartige Spiele, auf die man sich freuen kann.

HQ Champions League kehrt diese Woche nach einer langen Winterpause für die letzten beiden Spiele der Ligaphase zurück. Und es steht noch viel auf dem Spiel, denn viele Mannschaften sind gezwungen, ihre verbleibenden Spiele zu gewinnen, wenn sie sich für die Playoffs qualifizieren (unter den Top 24 sein) oder sich direkt für das Achtelfinale qualifizieren wollen (unter den Top 8 sein). Und es gibt auch Unterschiede zwischen Platz 9 und 24. In dieser Woche, am 7. Spieltag, können die Fans die Spiele am Dienstag, 21. und Mittwoch, 22. Januar, genießen. Champions League Spiele für Dienstag Januar 21

Atalanta vs Sturm Graz (18:45 Uhr)



Monaco - Aston Villa (18:45 Uhr)



S. Bratislava - Stuttgart (21:00 Uhr)



Club Brugge - Juventus Turin (21:00 Uhr)



Atleti - Leverkusen (21:00 Uhr)



Benfica vs Barcelona (21:00 Uhr)



Liverpool - Lille (21:00 Uhr)



Bologna - B. Dortmund (21:00 Uhr)



Crvena Zvezda - PSV (21:00 Uhr)

Champions League Spiele für Mittwoch, 22. Januar

Leipzig - Sporting CP (18:45 Uhr)



Shakhtar - Brest (18:45 Uhr)



Real Madrid - Salzburg (21:00 Uhr)



Paris - Man City (21:00 Uhr)



Sparta Prag - Inter (21:00 Uhr)



Arsenal - NK Dinamo (21:00 Uhr)



Celtic vs Young Boys (21:00 Uhr)



Feyenoord - Bayern München (21:00 Uhr)



Mailand - Girona (21:00 Uhr)

Dies sind die ersten Champions-League-Spiele des Jahres, und die Ligaphase endet eine Woche später, wobei der 8. Spieltag am 28. und 29. Januar stattfindet. Wenn die Ligaphase bereits beendet wäre, würden die Paarungen so aussehen... UEFA