Erste Bilder zu Rogue Legacy 2

Viele wussten nicht genau, was sie denken sollten, als Cellar Door Games diese Woche ein Bild eines Schwertes mit einer verdächtigen zweistelligen Ziffer veröffentlichte. Würden wir endlich eine Fortsetzung von Rogue Legacy bekommen oder war es ein bösartiger Aprilscherz? Zum Glück war ersteres die Antwort, denn am Abend veröffentlichte der Entwickler erste Materialien zu Rogue Legacy 2, das für PS4, Xbox One und PC auf dem Weg ist. Weitere Informationen werden in den nächsten Tagen kommen, aber wir sehen bereits auf den Screenshots, dass das Erben-System offenbar überarbeitet wurde.