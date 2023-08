Erste Bilder von Apples Godzilla-Spin-off-Serie geben uns einen Blick auf das ikonische Monster

Während wir uns noch nicht sicher sind, wann Apples Godzilla-Spin-off-TV-Serie Monarch: Legacy of Monsters auf Apple TV+ debütieren wird, hat der Streamer jetzt einige First-Look-Bilder der Show geteilt, die einen Blick auf Godzilla selbst enthalten.

Die vier Bilder zeigen Godzilla, Anna Sawais Charakter und den Charakter von Lee Shaw, der von Vater und Sohn, Kurt und Wyatt Russell, in der heutigen Zeit bzw. in der Vergangenheit dargestellt wird.

Worum es in dieser Serie gehen wird, ist die Zusammenfassung der Handlung wie folgt:

"Nach dem donnernden Kampf zwischen Godzilla und den Titanen, der San Francisco dem Erdboden gleichmachte, und der schockierenden Enthüllung, dass Monster real sind, folgt Monarch: Legacy of Monsters zwei Geschwistern, die in die Fußstapfen ihres Vaters treten, um die Verbindung ihrer Familie zu der geheimen Organisation namens Monarch aufzudecken. Hinweise führen sie in die Welt der Monster und schließlich in den Kaninchenbau zum Armeeoffizier Lee Shaw (gespielt von Kurt Russell und Wyatt Russell), der in den 1950er Jahren und ein halbes Jahrhundert später spielt, wo Monarch von dem bedroht wird, was Shaw weiß. Die dramatische Saga, die sich über drei Generationen erstreckt, enthüllt vergrabene Geheimnisse und die Art und Weise, wie epische, weltbewegende Ereignisse durch unser Leben nachhallen können."

Es gibt noch kein Wort darüber, wann die Serie debütieren wird, oder auch einen Trailer, aber wir wissen, dass sie Teil des breiteren Monsterversums ist, zu dem Godzilla, Kong: Skull Island, Godzilla: King of Monsters, Godzilla vs. Kong und das kommende Godzilla x Kong: The New Empire.