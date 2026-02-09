Erste Bilder durchsickern, die Sophie Turner in Aktion als Lara Croft in der Tomb Raider-Reihe zeigen

HQ

Vor kurzer Zeit konnten wir Sophie Turner zum ersten Mal in Kostüm als Lara Croft für Prime Videos Tomb Raider-Reihe sehen. Das gab zwar einen guten Vorgeschmack darauf, was zu erwarten ist, aber es war nur ein Kostümtest für die Schauspielerin in ihrer Rolle und kein verbindliches Beispiel dafür, wie sie tatsächlich während der Dreharbeiten aussehen würde. Jetzt haben wir in dieser Hinsicht ein besseres Verständnis.

Die Daily Mail hat einige Fotos und Videos vom Set gesammelt, die Turner festhalten, wie sie einige Stunts und Szenen als Lara in der Show filmt. Dies gibt auch einen Einblick in ein weiteres Kostüm, das die Schauspielerin als berühmte Videospielheldin tragen wird, in einer Rolle, die tatsächlich mit der größeren Geschichte verbunden ist, die die Spiele ebenfalls vorantreiben werden.

Was die weiteren Darsteller neben Turner in dieser Serie angeht, so sind einige ziemlich große Namen dabei, darunter Sigourney Weaver, Jason Isaacs und Celia Imrie. Keeley Hawes könnte sogar als Lara Croft zurückkehren, obwohl dies noch nicht bestätigt ist... Das Projekt wird auch von Phoebe Waller-Bridge geleitet und unter ihrer Regie stehen, einer wichtigen Kreativkraft, die dank ihrer Schlüsselrolle bei Indiana Jones and the Dial of Destiny über Erfahrungen aus erster Hand mit Action-Adventure-Projekten mit historischem und weltumspannendem Thema verfügt.

Wir wissen noch nicht, wann dieses Tomb Raider-Projekt tatsächlich Premiere feiern wird, aber eine vernünftige Vermutung ist, dass es irgendwann 2027 erscheinen wird, da die Dreharbeiten noch laufen und wahrscheinlich noch ein paar Monate andauern werden.