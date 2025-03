Erste Bilder des zweiten DLCs für Dragon Ball Sparking! Null

HQ

Dragon Ball ist eine der einflussreichsten Marken der Welt. Jede Veröffentlichung der Serie wird mit Spannung erwartet und in diesem Jahr konnten sich alle Fans auf einen Leckerbissen freuen. Wir hatten eine neue Serie, Dragon Ball Daima, geschrieben von Akira Toriyama vor seinem Tod, und ein neues Spiel mit der Essenz des Budokai Tenkaichi, das schmerzlich vermisst wurde, Dragon Ball Sparking! Null.

Fünf Monate nach der Veröffentlichung des Titels wurde die zweite Erweiterung angekündigt, die die Charaktere aus der neuen Serie spielbar machen wird. Im Trailer sind folgende Charaktere zu sehen:



Goku (Mini)



Goku Super Saiyajin (Mini)



Vegeta (Mini)



Vegeta Super Saiyajin (Mini)



Glorio



Dieser Inhalt der neuen Serie erscheint am 25. April, wenn ihr also ein Fan des Spiels seid, könnt ihr sie bald in neuen Schlachten genießen, und hier ist der Trailer unten!