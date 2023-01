Erschwingliche ATX 3.0 Netzteile kommen endlich in die Läden

HQ

Während die meisten ATX 3.0 Netzteile, ausgestattet mit einem dedizierten 600 Watt 16 Pin 12VHPWR GPU Ausgang für Nvidia Grafikkarten rund 500 Euro oder mehr, sowohl NZXT als auch Be Quiet! haben kürzlich Modelle veröffentlicht, die weniger als die Hälfte davon kosten - Be Quiet! sogar spezielle Kabel hergestellt, mit denen ATX 2.0-Netzteile ohne Adapter direkt an RTX 40-Karten angeschlossen werden können. Oh, und dann sind Sie sich auch der korrekten PCIe 5.0-Unterstützung sicher, insbesondere für den x16-Grafikanschluss.

Das NZXT C1200 Gold Netzteil ist ein 1200 Watt Netzteil zum Preis von ca. 256 Euro im Handel, kann je nach lokaler Steuer variieren. Es verfügt über einen Wirkungsgrad von 90,5%, als 135mm PWM-Lüfter mit fluiddynamischen Lagern und einer 10-jährigen Garantie.

Die Be Quiet! Dark Power 13 hat eine 80+ Titanium-Bewertung und geht bis zu 1000 Watt und hat einen rahmenlosen 135mm Silent Wings Lüfter. Es verfügt über einen Übertaktungsschlüssel, der 4x 12V-Schienen in einer Hochleistungsschiene kombiniert und einen Wirkungsgrad von 95,8% und ein drahtloses internes Design. Es kommt in einem gültigen massiven Stahl und kostet 295 Euro für die leistungsstärkste Version.