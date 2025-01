Erschrecke deine Nachbarn mit einem Pappaufsteller von Graf Orlok

HQ

Wolltest du schon immer dein Zuhause mit einem schrecklich hässlichen, lüsternen Vampir teilen? Nein? Nun, ich auch nicht, aber für die Freaks da draußen: Dank eines neuen lebensgroßen Pappaufstellers von Nosferatu s Graf Orlok können Sie genau das tun.

"Bringen Sie die gespenstische Welt von Nosferatu mit dem Nosferatu Count Orlok Standee in Ihren Raum", heißt es in der Produktbeschreibung auf der NBC-Store-Seite. Während der Vampir die meiste Zeit des Films in Dunkelheit gehüllt bleibt, wirft diese Darstellung von Orlok etwas Licht auf seine monströse Gestalt.

Da Popcorn-Eimer im Jahr 2024 das Film-Merch übernehmen, werden wir vielleicht sehen, dass Pappaufsteller in diesem Jahr mehr in den Vordergrund rücken, aber wir müssen abwarten und sehen, welche Charaktere so sehr herausstechen wie Graf Orlok, um einen eigenen Pappaufsteller zu verdienen.

Werbung: