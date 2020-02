Erscheinungsdatum von Someday You'll Return fixiert

Someday You'll Return ist ein psychologisches Horrorspiel, das uns in die Situation eines Elternteils versetzt, das nach der verschwundenen Tochter sucht. Hilflos und auf der Suche nach dem eigenen Kind geraten wir in die Fänge eines mythischen Waldes. Das Spiel bietet wunderschöne Landschaften der Tschechischen Republik und es will uns tief in sein Universum eintauchen lassen.

Das Spiel enthält Schreckmomente, denn wir werden es im Spielverlauf wohl auch mit Monstern zu tun bekommen. Die seien laut den Entwicklern jedoch nicht das größte Hindernis, das uns in diesem Abenteuer begegnet, da wir unserem Überlebensinstinkt vertrauen müssen, um schnelle Entscheidungen zu treffen und die bösen Mächte zu überwinden, die uns von unserer Tochter trennen. Someday You'll Return wird am 14. April auf dem PC erscheinen. Die Versionen für PS4 und Xbox One folgen zu einem späteren Zeitpunkt.