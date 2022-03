Erscheinungsdatum von Pac-Man Museum+ bestätigt

Via Pressemitteilung erfahren wir, dass die Retro-Sammlung Pac-Man Museum+ am 27. Mai auf Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC (Steam/Windows Store) veröffentlicht wird. Die 14 darin enthaltenen Pac-Man-Titel laufen natürlich auch auf Xbox Series und PS5. Das Spiel enthält einen anpassbaren In-Game-Arcade-Automaten und ein Belohnungssystem, das euch Aufträge erteilt. Schließt ihr die Herausforderungen ab, kassiert ihr Münzen, mit denen ihr weitere Spielkabinette, Figuren, Wallpaper und Deko-Objekte freischaltet. Nachfolgend findet ihr alle Titel, die in Pac-Man Museum+ enthalten sind:



Pac-Man

Super Pac-Man

Pac & Pal

Pac-Land

Pac-Mania

Pac-Attack

Pac-In-Time

Pac-Man Arrangement Arcade ver.

Pac-Man Arrangement CS ver.

Pac-Man Championship Edition

Pac Motos

Pac'N Roll Remix

Pac-Man Battle Royale

Pac-Man 256



Weitere Infos: Offizielle Webseite.