Erscheinungsdatum von Call of the Sea enträtselt

Am 8. Dezember dieses Jahres wird das Abenteuerspiel Call of the Sea auf PC, Xbox One und Xbox Series erscheinen. Die Entwickler Out of the Blue werden uns also schon in wenigen Wochen mit der äußerst komplexen Natur ihrer Protagonistin bekanntmachen, deren Stimme von der Synchronsprecherin Cissy Jones (Delilah aus Firewatch) geliefert wird. In diesem Game werden wir eine herrliche tropische Insel entdecken, die viele Geheimnisse verbirgt. Rätsel werden in Call of the Sea groß geschrieben, euch erwartet also ein richtiges Abenteuer.