Erscheinungsdatum und Cover-Athleten von NBA 2K22 bekannt

Visual Concepts wird die nächste Iteration der offiziellen NBA-Basketballspiele am 10. September veröffentlichen. NBA 2K22 erscheint auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch und PC. Zum Spiel selbst gibt es bislang keinerlei Informationen, doch Publisher 2K verspricht „umfangreiche Verbesserungen an Grafik und [der] Spieler-KI". Sie wollen uns in den kommenden Wochen weitere Details verraten, die wir dann natürlich entsprechend durchgehen werden.

Der slowenische Basketballer Luka Doncic wurde als Coverstar auserwählt. Der 22-Jährige wird allerdings nur auf der Standard-Edition und auf der Cross-Gen-Version abgebildet sein (die brauchen Spieler auf Playstation- oder Xbox-Konsolen, wenn sie sowohl auf den alten Geräten als auch auf den neuen Modellen spielen wollen). Anlässlich des 75. Jubiläums der NBA hat der Publisher die Sportlegenden Kareem Abdul-Jabbar, Dirk Nowitzki und Kevin Durant mit einer Illustration des Künstlers Charly Palmers auf dem Cover der sogenannten "NBA 75th Anniversary Edition" verewigt.

In den USA und Japan gibt es darüber hinaus zwei zusätzliche Ausgaben der Standardfassung von NBA 2K22 mit je einer weiblichen Sportlerin - Candace Parker für Nordamerika und Rui Hachimura für Japan. Diese werden gesondert angeboten und sind bei uns nicht ohne Import verfügbar.

Wer vorbestellt erhält verschiedene Arten von Premiumwährung (Geld, Punkte und Lootboxen), Gegenstände, die euch etwas Zeit abnehmen oder bestimmte Fähigkeiten eurer Spielfiguren verbessern, sowie übermächtige Sportler für die Mehrspielerpartien. Je nach Edition werden die Kaufanreize erhöht, das Spiel kostet je nach Version zwischen 60 und 100 Euro.